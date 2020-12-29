Глава Тувы объявил новогодний конкурс для полицейских на самое крупное изъятие нелегального алкоголя

Глава Тувы Шолбан Кара-оол объявил конкурс среди полицейских на самое крупное изъятие алкоголя в период новогодних праздников. Об этом он написал во «ВКонтакте».

Акция продлится до 12 января. Победитель получит 100 тыс. рублей, которые выплатят в качестве премии. Руководство может предусмотреть награды для сотрудников, занявших второе и третье места.

В конкурсе будут принимать участие также инспекторы ДПС и участковые уполномоченные полиции.

«В минус 40 стоят на улице и борются с бутлегерами — это достойно уважения, тем более когда у торгашей имеются различные телефонные защитники, в том числе в виде должностных лиц. Нам будут сообщать имена таких защитников, после чего последует адекватный ответ с нашей стороны», — заявил Шолбан Кара-оол.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что в новогодние праздники не станут ограничивать продажу алкоголя. По его словам, мировая практика сухих законов все равно приводила к повальному пьянству.