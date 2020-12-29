На фасаде Пушкинского появились фото сотрудников музея, которые весь год работали по зуму

На колоннаде главного здания ГМИИ им. А.С.Пушкина, где обычно размещаются афиши текущих выставок, вывесили баннеры с фотографиями сотрудников музея, которые весь год работали по зуму из‑за пандемии коронавируса. Снимок фасада опубликован в неофициальном канале PR-отдела Пушкинского.

Весной фасад Пушкинского украсили фотографии победителя челленджа, запущенного музеем вместе с группой «ИзоИзоляция» в фейсбуке. Участники должны были в собственной манере изобразить сюжеты известных картин и произведений искусства с помощью подручных материалов.

Победителем тогда стал пользователь Андрей Братов — он создал целую галерею образов по мотивам «Давида» Микеланджело.