«МК» опубликовал новость о том, что школьница «соблазнила отчима». После критики заголовок изменили

«Московский комсомолец» опубликовал 24 декабря новость под заголовком «12-летняя московская школьница соблазнила отчима назло строгой матери». После критики правозащитников заголовок изменили, пишут «Такие дела».

В публикации без ссылок на источники говорится, что столичная пятиклассница решила стать любовницей отчима, чтобы «отплатить за его внимание, заботу и сладости». Девочка якобы ушла к отчиму из дома матери после того, как та пригрозила отдать ее в детский дом. В новости «МК» говорится, что школьница решила начать с отчимом взрослые отношения, а он «уговаривал ее подождать несколько лет, однако затем уступил».

На статью «МК» обратила внимание в фейсбуке глава фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. «Вы с какого дуба рухнули? Вы вообще понимаете, что вы написали?» — возмутилась она, отметив в посте аккаунт газеты.

Публикацию в разговоре с «Такими делами» раскритиковала правозащитница и соосновательница сети взаимопомощи для женщин #ТыНеОдна Алена Попова. Она напомнила, что, согласно Уголовному кодексу РФ, любые половые отношения совершеннолетнего с ребенком или подростком квалифицируются как изнасилование несовершеннолетнего. А это относится к категории тяжких и особо тяжких преступлений.

«У нас и так принято перекладывать вину на жертву, а тут уж совсем мракобесная история. По сути, несовершеннолетнюю девочку обвинили в том, что она «соблазнила» взрослого мужчину. То есть она якобы отдавала себе отчет о последствиях такого поступка. Была похожая история: полицейский домогался до девочки, она смогла отбиться, а в публикации журналисты написали, что она «не ответила ему взаимностью». Считаю, что журналистам, перед тем как писать подобное, стоит изучить Уголовный кодекс», — отметила правозащитница.

По словам директора службы информации «МК» Станислава Свиблова, редакция признала некорректными заголовок и подзаголовок публикации. На сайте внесли изменения, теперь новость озаглавлена так: «За совращение 12-летней падчерицы задержан отчим». Тем не менее содержание материала осталось неизменным.