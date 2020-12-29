Активистка Кэрол Баскин из «Короля тигров» планирует выпустить свое шоу

Героиня документального сериала «Король тигров» Кэрол Баскин планирует запустить свое шоу. Об этом сообщает Page Six.

Сейчас Баскин ведет переговоры о будущем проекте. Она и ее команда надеются «положить конец жестокому обращению с большими кошками». Кроме того, активистка хочет выпустить свои мемуары.

В планах у звезды документального сериала создать игру для смартфонов, тематические игрушки и маски. Она отметила, что активно продает свои видеооткрытки в приложении Cameo.

Ранее Кэрол Баскин призналась в своей бисексуальности. заявила, что всегда чувствовала себя бисексуалкой и могла бы жить с женщиной, несмотря на то что у нее никогда не было жены, и она дважды выходила замуж.