Худи в поддержку бездомных животных: центр «Юна» и бренд «СМЕРЧ» сделали коллаборацию

Коллаборация собрала несколько оверсайз худи с двумя потайными карманами. Все принты коллекции специально для «Юны» разработала дизайнер Анастасия Видова. Среди них — «лапки дружбы», а также надписи «all I need is dog», «pet friendly» и «yes we cat».

Производитель мерча «СМЕРЧ» создал лимитированную коллекцию худи для московского центра реабилитации бездомных животных «Юна». Вся прибыль от продажи пойдет на поддержку подопечных приюта, рассказывают «Такие дела».

Каждое худи названо в честь одного из подопечных «Юны»: «это пушистый и обаятельный кот Зорро, заводной пес Буся, кошка-спинальница Аврора, элегантная собака Грейс крупной масти с мягким характером и отличными манерами».

Купить мерч можно на сайте «СМЕРЧА» или прямо в самом центре. Чем еще помочь «Юне», читайте здесь.