Худи в поддержку бездомных животных: центр «Юна» и бренд «СМЕРЧ» сделали коллаборацию

Производитель мерча «СМЕРЧ» создал лимитированную коллекцию худи для московского центра реабилитации бездомных животных «Юна». Вся прибыль от продажи пойдет на поддержку подопечных приюта, рассказывают «Такие дела».

Коллаборация собрала несколько оверсайз худи с двумя потайными карманами. Все принты коллекции специально для «Юны» разработала дизайнер Анастасия Видова. Среди них — «лапки дружбы», а также надписи «all I need is dog», «pet friendly» и «yes we cat».