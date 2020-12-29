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У онлайн-магазинов начались трудности с обработкой заказов перед Новым годом

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:09

Накануне новогодних праздников интернет-магазины столкнулись со сложностями при обработке заказов. Об этом сообщает «Коммерсант».

На задержки с доставкой жалуются клиенты Wildberries, а IKEA и Ozon испытывают проблемы с доступностью товаров. В Ozon, к примеру, заканчиваются елки, а все из‑за «любви россиян совершать такие покупки в последний момент», объясняют в компании.

В прошлом году пользователям онлайн-магазинов также приходилось ждать доставку дольше обычного, однако в этом году ситуацию осложнили коронавирусные ограничения, добавляет издание.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, операторы общепита, которые активно обслуживают пользователей через агрегаторы в условиях пандемии, очень сильно увеличивают нагрузку на курьеров. А их нехватку сейчас испытывают все, отметил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что из‑за коронавируса число трудовых мигрантов в столице сократилось по сравнению с прошлым годом на 40%. Источник газеты среди операторов доставки подтвердил, что курьеров действительно не хватает.

Партнер аналитического агентства Data Insight Борис Овчинников отметил, что в ноябре число онлайн-заказов выросло на 60% по сравнению с прошлым годом без учета ресторанной еды и продуктов питания. В декабре, по его данным, динамика оказалась еще выше.

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