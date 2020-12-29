В Москве высокопоставленного полицейского поймали на взятке в миллион рублей

В Москве задержали заместителя начальника уголовного розыска отделения МВД по Басманному району Анзора Хамыстханова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Полицейского обвиняют в том, что он собирался принять взятку в размере 1,1 млн рублей. Деньги ему должны были передать через посредника за непривлечение к уголовной ответственности.

По версии следствия, полицейский за деньги пообещал не заводить уголовное дело на сотрудников некой фирмы, название которой не уточняется. Они, в свою очередь, занимались организацией проституции.

«Возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки в особо крупном размере», — заявили источники ТАСС в правоохранительных органах.

Дело расследуют следователи СК. Как рассказали в Следственном комитете, Хамыстханов отправил своего посредника в фирму — чтобы тот получил взятку за него. Там его задержали полицейского. После этого они задержали самого Хамыстханова.