В России появятся паспорта вакцинированных от коронавируса

С января в России начнут выдавать паспорта вакцинированных от коронавируса. Их можно будет получить автоматически на портале госуслуг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«Мы планируем, что в январе на сайте госуслуг будет доступна возможность в том числе получить паспорт вакцинированного в автоматическом режиме, войдя в свой личный кабинет», — заявил Мурашко.

Ранее против выдачи паспортов тем, кто уже переболел COVID-19, выступила председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она назвала такую инициативу антиутопией и дискриминацией. По мнению Матвиенко, делить граждан на категории с разными правами недопустимо.

Вакцинация от коронавируса стартовала во всех субъектах России 15 декабря. По данным Минздрава, за последние три недели в регионы поступило 507 тыс. доз вакцины. Пока прививают лишь отдельные категории граждан — учителей, врачей и соцработников (а в Москве еще журналистов, сотрудников промышленных и транспортных предприятий).