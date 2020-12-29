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Коронавирус и его последствия возглавили рейтинг фобий россиян

Семён Гудошников
Сегодня в 13:11

Риск заражения коронавирусом стал одной из трех главных фобий в 85 субъектах России, а в 69 из них он возглавил рейтинг. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Национальный индекс тревожностей», подготовленный Компанией развития общественных связей (КРОС).

В большинстве регионов в топ страхов вошли и социально-экономические последствия пандемии. Карантинные меры попали в тройку в 29 субъектах, нехватка медпомощи и дефицит лекарств — в 18. Также среди популярных фобий — потеря работы и дохода, падение уровня жизни.

В Краснодарском крае, Калининградской области, Крыму и Севастополе одним из трех главных страхов стал срыв отпускного сезона. В Чувашии, Марийской Республике, Пензенской и Нижегородской областях жители опасаются, что дистанционное образование из временной меры станет постоянной.

Основной тревожностью, не связанной с COVID-19, стала реформа Конституции и смена правительства — она попала в топ-3 в 22 регионах. Экологические проблемы вышли на первый план в семи субъектах — Башкирии, Красноярском крае, Архангельской области, Ненецком автономном округе, Коми, Хакасии и Еврейской автономной области.

В целом уровень тревожности россиян вырос в 2020 году на 22%. Среди самых «встревоженных» субъектов — Москва, Петербург, Приморский, Красноярский и Краснодарский края, а также Новосибирская, Свердловская, Московская, Калининградская и Архангельская области. Среди самых невозмутимых — Чечня, Северная Осетия, Чувашия, Чукотка, Мордовия, Якутия, Дагестан, а также Сахалинская, Ленинградская и Тульская области.

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