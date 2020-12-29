В Москве задержали декана факультета госуправления экономикой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Светлану Ларину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.

Задержание провели сотрудники ФСБ. Ларину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Как утверждают источники агентства, сотрудницу института пока посадили под домашний арест. В пресс-службе Лефортовского районного суда Москвы эту информацию подтверждают — Ларина проведет под домашним арестом два месяца.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»). Также уточняется, что сотрудница вуза была задержана с поличным при получении денег от подчиненных. Сумма, правда, не уточняется.

Также оперативники усмотрели в действиях других сотрудников института признаки дачи (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В ФСБ заявили, что руководство РАНХиГС оказывает полное содействие расследованию.