Экс-топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан приговорили к 15 годам колонии за шпионаж

Бывший топ-менеджер компании «Интер РАО» Карина Цуркан получила 15 лет колонии общего режима по обвинению в шпионаже в пользу Молдавии. Об этом сообщает ТАСС.

Мосгорсуд также изъял у Цуркан свыше 656 млн рублей — их обратили в доход государства. Диски и ноутбуки, конфискованные у подсудимой, передали на хранение в ФСБ.

Обвинение требовало назначить Цуркан 18 лет колонии строгого режима. Адвокаты просили вынести оправдательный приговор, теперь они подадут жалобу на вердикт суда.

«Команда 29», юристы которой представляют Цуркан, считает, что документы, которые легли в основу обвинения, сфабрикованы. «Мы считаем, что она невиновна», — заявили адвокаты.

Цуркан обвиняют в том, что она передавала молдавским спецслужбам информацию о поставках электроэнергии из Россию в Украину. Следствие считает, что она с 2004 года работала на Службу информации и безопасности Республики Молдова под конспиративным псевдонимом Карла. В частности, Цуркан обвиняют в том, что в 2015 году она передала в Молдавию электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества».

Сама Цуркан заявляет, что никогда не контактировала с зарубежными спецслужбами, а документ, в передаче которого ее обвиняют, даже не видела. Находящаяся под стражей уже больше двух лет экс-топ-менеджер считает, что ее преследование организовали, чтобы сместить ее с должности.