Посмотрите, как Монеточка и Шарлот поют новогоднюю песню из «Ну, погоди!»

«Наверное, главная новогодняя композиция — это все-таки «В лесу родилась елочка»: ее все пели на всех новогодних утренниках в детских садиках и школах. Но мне больше нравится выбранная нами песня, потому что она очень хулиганская, задорная и отражает мой веселый характер. Это одна из моих любимейших новогодних песенок, и я очень люблю мультик «Ну, погоди!», — рассказала Монеточка.

Монеточка пела за Волка, а Шарлот — за Зайца. Артисты сами себе аккомпанировали на рояле и синтезаторе.

«С возрастом, с музыкальным становлением я понял, что этот трек очень отличается от других в мультфильме. В детстве я его очень любил. Две другие главные новогодние песни моего детства — «Кабы не было зимы» из мультфильма «Простоквашино», она сразу дарит новогоднее настроение.

И вторая — «Маленькой елочке холодно зимой»: ее я постоянно играл на фортепиано, пел на всех школьных вечеринках с первого по четвертый класс, а разучивал ее со мной мой папа», — сказал Шарлот.

Недавно Монеточка выпустила клип на песню «Папина любовница» со своего последнего альбома «Декоративно-прикладное искусство». Главную роль в видео сыграла актриса Яна Троянова.

В 2020 году альбом вышел и у Шарлота. Он называется «Рожденный в аду». «Этот альбом — моя исповедь», — говорил музыкант.