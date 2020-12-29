ФСБ и Минюст США накрыли в Подмосковье трансграничную наркогруппировку. Изъято свыше 300 кг кокаина

В Подмосковье Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с Минюстом США провела спецоперацию, в ходе которой был пресечен канал поставок кокаина в Россию и Европу из Южной Америки. Об этом пишет ТАСС.

В рамках операции, которая проходила в несколько этапов, оперативники сотрудничали с американским Управлением по борьбе с наркотиками.

ВО время первого этапа, который проходил в мае 2020 года, в Петербурге задержали наркокурьера — у него, по данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, обнаружили килограмм кокаина. Далее были установлены преступной группы — ими, по информации ФСБ, стали граждане нескольких стран.

Затем, в июне в Москве задержали участников и одного из организаторов группировки — они пытались сбыть наркотики в особо крупном размере. У них изъяли 34 килограмма кокаина.

Заключительный этап операции прошел в ноябре. Тогда сотрудники ФСБ нашли в Подмосковье тайник, где хранились не меньше 295 килограмм кокаина.

По сведениям ФСБ, всего было изъято не менее 330 килограмм наркотика. Сбыт порошка мог принести преступникам около миллиарда рублей.

Против участников группировки возбудили уголовные дела. Фигурантов дела поместили под стражу.