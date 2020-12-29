В России за сутки выявили 27 002 случая коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 785 случаев меньше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Псковской, Ростовской, Воронежской, Архангельской областях и Республике Карелии.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 105 037. За последние сутки вылечились 24 874 человека, за все время — 2,4 млн. За сутки умерли 562 пациента, за все время — 55 827.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 81,2 млн человек, 1,7 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (19,3 млн). На втором и третьем — Индия (10,2 млн) и Бразилия (7,5 млн).
Ранее сообщалось, что заболел каждый сотый житель Земли.