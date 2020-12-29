В Германии лебедь задержал 23 поезда почти на час. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу немецкой полиции.

Инцидент произошел 23 декабря на железнодорожных путях, которые соединяют города Кассель (земля Гессен) и Гессинген (Нижняя Саксония).

Как выяснилось, лебедь скорбел на железной дороге из‑за смерти своего собрата, уточняют полицейские. Вторая птица погибла, вероятно, от соприкосновения с контактной сетью.

Оставшийся в живых лебедь не хотел покидать место смерти своего товарища. Его неоднократно пытались выманить с железнодорожных путей, но эти попытки не увенчались успехом.

Для того, чтобы убрать лебедя с железной дороги, местные власти провели «особую спасательную операцию», в рамках которой к железной дороге приехали пожарные из гессенской коммуны Фульдаталь. Они подняли лебедя при помощи спецоборудования.

Птицу выпустили на реке Фульда. «Из‑за спасательной операции 23 поезда были задержаны примерно на 50 минут», — говорится в заявлении полиции.