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Российский аналог Zoom назвали «Сфера ума». Его уже успешно протестировали в Подмосковье

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:55

Российский видеосервис для дистанционного обучения по типу Zoom получил название «Сфера ума». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова министра просвещения Сергея Кравцова.

Сервис уже успешно протестировали в Подмосковье и теперь тестируют в 15 российских регионах. Ранее сообщалось, что программа получит название «Сферум», а ее испытания пройдут только в начале 2021 года.

Кравцов уточнил, что разработчики бесплатно передают «Сферу ума» школам. Программа использует технологию, которая использовалась при видеонаблюдении во время проведения ЕГЭ.

«Эта система защищенная, поэтому никакие хакерские атаки и взломы этой системы невозможны. Все надежно защищено, так же, как и видеонаблюдение на ЕГЭ, — сказал Кравцов.

Министр просвещения также рассказал о том, что в рамках цифровой образовательной среды разработчики создали отдельный сегмент в соцсети «ВКонтакте» — он позволит «общаться на образовательные темы друг с другом, обсуждать разные вопросы». Система будет представлена в 2021 году, тогда же пройдет презентация, пообещал Кравцов.

Ранее сообщалось, что запустить «Сферу ума» собираются в первом квартале 2021 года. Сервис, который разработали Минпросвещения, Минкомсвязь и Ростелеком, будет доступен в десктопной и мобильной версиях. Посмотреть описание функционала программы можно здесь.

Тестировать российский сервис видеозвонков в школах начали в мае. Тогда он назывался Russian Online Communications Assistant.

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