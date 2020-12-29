«Москино» бесплатно покажет советские фильмы и мультфильмы в новогодние каникулы

В кинотеатрах сети «Москино» с 1 по 10 января пройдут бесплатные показы советских фильмов и мультфильмов. Об этом сообщает ТАСС.

В программу для детей вошли мультфильмы «Чук и Гек» по мотивам одноименного рассказа Аркадия Гайдара, «Умка», «Умка ищет друга» и «В яранге горит огонь». Современную авторскую анимацию представят короткометражные мультфильмы «Бельчонок и санки», «Откуда берутся снежинки?» и «Елочка». Посмотреть подробнее программу и зарегистрироваться на показы можно здесь.

Взрослые зрители смогут посмотреть новогодние комедии Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи» и «Карнавальная ночь». «Все фильмы будут показаны с пленки 35-мм из архивов «Москино», — рассказал представитель сети. Расписание и регистрация — здесь.

Онлайн-кинотеатр Start 31 декабря покажет мультфильм «Чебурашка. Секрет праздника», посвященный Новому году. Главных героев озвучили певица Анжелика Варум и актер Леонид Ярмольник.