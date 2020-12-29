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На схимонаха Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь, завели дело по трем статьям

Анастасия Цой
Сегодня в 9:27

На схимонаха Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь, завели уголовные дела по трем статьям. Как сообщила «Интерфаксу» его адвокат, ему уже предъявлены обвинения.

Обвинения предъявлены по статьям о самоуправстве, нарушении права на свободу совести и вероисповедование и склонении к самоубийству. Вчера, 28 декабря, Сергия задержали для дачи показаний из‑за видео, в котором он призывает своих сторонников «умереть за Россию».

«На наш взгляд, публикация относится к нарушению закона об информации, наносящей вред несовершеннолетним. Мы обратились, чтобы прокуратура дала оценку. <…> Мы увидели, что публично там в присутствии детей разговор со взрослыми, призывы, на наш взгляд, к добровольному уходу из жизни», — рассказал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Сергия отправили в Москву, где ему определят меру пресечения.

Ранее экс-схимонах был дважды оштрафован за возбуждение ненависти и вражды и за распространение недостоверной общественно значимой информации.

В середине июня схиигумен Сергий, которому запретили проповедовать из‑за того, что он называл COVID-19 мифом и выступал против режима самоизоляции, захватил монастырь (сам он это отрицает), отстранив от управления игуменью Варвару. Подробнее о том, что случилось, читайте здесь.

После этого монастырь стали охранять мужчины «крепкого телосложения», которые угрожали всем, кто появлялся на его территории. Сергий продолжил критиковать Русскую православную церковь, говорил, что митрополиту Кириллу придется брать монастырь штурмом, а также требовал, чтобы патриарх сложил полномочия. В начале июля Сергия лишили сана.

Недавно Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре. Ранее об издевательствах над детьми в монастыре рассказала Ксения Собчак, которая сняла об этом, а также о самом Сергии документальный фильм. Во время работы на журналистку и ее съемочную группу напали.

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