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Писатель Джордж Мартин назвал свой любимый сериал 2020 года

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:07

Писатель Джордж Мартин, известный как автор цикла «Песнь льда и пламени», назвал свой любимый сериал 2020 года. О нем он рассказал в своем блоге.

Больше всего фантасту приглянулось шоу режиссера Скотта Фрэнка «Ход королевы», вышедшее на Netflix в октябре. Мартин предвещает сериалу успех во время предстоящего сезона кино- и теленаград.

«Это экранизация романа Уолтера Тевиса о шахматном вундеркинде 60-70-х годов. Очень правдивая адаптация очень сильного романа, прекрасно написанная, сыгранная и поставленная», — отметил писатель.

Мартин признался, что «Ход королевы» напомнил ему о его молодости — о том периоде жизни, когда он сам увлекался шахматами, был капитаном школьной шахматной команды, выступал основателем студенческого шахматного клуба и был влюблен в девушек из него.

«Я знаю этот мир. Шахматы были огромной частью моей жизни в средней школе, в колледже и особенно в годы после колледжа, в начале 70-х», — рассказал он.

Писатель отметил, что даже думал посвятить свою жизнь шахматам, однако сделал выбор в пользу писательской карьеры. Хотя и тогда он не бросил шахматы, продолжая проводить шахматные турниры в разных городах США.

«Думаю, я сделал правильный выбор. Если бы я жил, дышал и изучал шахматы каждый день в течение многих лет, я мог бы стать игроком получше, я не сомневаюсь… но только до определенного момента. Не в моих силах было подняться на те высоты, которых достигла главная героиня «Хода королевы»», — написал Мартин.

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