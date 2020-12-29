«Союзмультфильм» подал в суд на владельца бара «Тебурасика» за использование образа Чебурашки

«Союзмультфильм» подал в суд на владельца бара «Тебурасика» из‑за использования в интерьере заведения образа Чебурашки. Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации.
Киностудия утверждает, что ресторатор Дмитрий Левицкий нарушил исключительные права компании на персонажа мульфильмов. «Союзмультфильм» потребовал от Левицкого компенсацию в размере 8 млн рублей. Суд рассмотрит иск 22 января 2021 года.
«Заявитель просит прекратить использование этих персонажей в оформлении ресторана, расположенного на Страстном бульваре в Москве, на вывеске, на стенах, в меню, в полиграфической продукции, в документации, а также на страницах ресторана в соцсетях Facebook и Instagram», — говорится в сообщении.
Бар «Тебурасика» открылся в центре столицы летом. Левицкий запустил проект вместе со своим партнером Георгием Карпенко. Заведение позиционирует себя как татиноми-бар, то есть демократичную закусочную с традиционными блюдами японской кухни — окономияки, якитори, гедза.