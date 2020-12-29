Сеть кафе «Андерсон» откроет корнеры в магазинах «Перекресток»

Сеть семейных кафе «Андерсон» откроет корнеры с кондитерской продукцией в магазинах «Перекресток». Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на совладелицу ресторанов Анастасию Татулову и представителя супермаркета.

Первые пять корнеров откроются уже 30 декабря 2020 года. Они будут представлять витрины-прилавки с тортами, рулетами и пирожными из меню «Андерсона». Выбрать товары клиентам помогут консультанты кафе. Оплатить покупки можно будет в кассах «Перекрестка».

Кондитерские корнеры станут не первым случаем сотрудничества сетей «Андерсон» и «Перекресток». В мае 2020 года магазин начал продавать замороженные блюда сети кафе — фрикадельки, диетические наггетсы из индейки, сырники, пельмени и другие.

По информации издания, взаимодействие с сетью супермаркетов приносит «Андерсону» «несколько миллионов рублей в месяц». В планах компаний — расширение ассортимента блюд. В частности, на прилавках «Перекрестка» уже появились кондитерские изделия от «Андерсона».

Татулова рассчитывает, что новые корнеры смогут приносить по 1,5 млн рублей в месяц. Если это случится, витрины с пирожными «Андерсона» могут появиться во всех 500 «Перекрестках» Москвы.