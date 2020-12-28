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«Ее будет очень не хватать»: в Новой Зеландии умерла знаменитая киви-альбинос Манукура

Юлия Онодэра
Вчера в 23:58

В новозеландском национальном центре дикой природы «Пухаха» умерла знаменитая киви-альбинос по имени Манукура. О смерти птицы сообщили в инстаграме заповедника.

Манукура перенесла две операции по удалению бесплодного яйца и яичника в начале декабря. Процедуры прошли успешно, однако белая киви так и не сумела после них восстановиться. Здоровье птицы продолжило ухудшаться, и она умерла 27 декабря в возрасте 9 лет.

Киви-альбинос стала известна во всем мире практически сразу после своего рождения в 2011 году. Самка северного бурого киви с белым оперением побудила новозеландскую детскую писательницу Джой Каули на создание книги «Манукура, белая киви».

«Мне понравилось проводить связь между «особенностью» Манукуры и уникальностью каждого ребенка», — призналась автор.

Кроме того, Манукура стала вдохновением для многих производителей игрушек. Игрушечные копии редкой птицы продавались в магазинах по всему миру, а тысячи людей следили за жизнью белой киви в соцсетях «Пухаха».

«Она была фантастическим послом «Пухаха», киви, охраны природы и туризма в Вайрарапе, и нам всем очень грустно, что она ушла», — отметила менеджер департамента охраны природы Вайрарапы Кэти Хукамау.

«Ее будет очень не хватать», — добавили в заповеднике, где теперь останутся жить еще две киви-альбиноса, в том числе — брат Манукуры Мапуна.

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