В Германии восемь пожилых людей по ошибке получили пятикратную дозу вакцины от COVID-19

В немецком городе Штральзунд восьмерым сотрудникам дома престарелых вкололи пятикратную дозу вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса. Об этом сообщила администрация района Передняя Померания — Рюген.

Возраст сотрудников, при вакцинировании которых произошла ошибка, составляет от 66 до 82 лет. Семеро из них — женщины. У четверых диагностировали симптомы гриппа, в целях предосторожности пациентов госпитализировали.

Остальные четыре человека находятся дома. Управление здравоохранения округа регулярно связывается с ними и контролирует их состояние.

Влияние превышенных доз вакцины уже было проверено в ходе испытаний препарата. Однако тогда добровольцам вводили только трехкратную дозу. По словам компании BioNTech, никаких серьезных побочных эффектов не наблюдалось.