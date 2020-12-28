В Исаакиевском соборе отменили рождественские богослужения

В Исаакиевском соборе впервые за последние 30 лет отменили рождественские богослужения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу музея.

Знаменитый петербургский храм будет закрыт с 30 декабря по 10 января. «Церковные службы в этот период проводиться не будут. Они возобновятся с 11 января», — отметил пресс-секретарь музея-памятника Игорь Стахеев.

Меры приняты в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, в рамках постановления городского правительства «О мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».