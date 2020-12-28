«Амедиатека» назвала самые популярные фильмы и сериалы в сервисе за год

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека», который владеет правами на показ в России проектов таких студий и телеканалов, как HBO, CBS All Access, Lionsgate и Showtime, назвал свои самые популярные фильмы и сериалы за 2020 год.

В рейтинге самых популярных сериалов, стартовавших в 2020 году, лидером стал «Чужак» — экранизация детективного романа Стивена Кинга. На втором месте — «Отыграть назад» с Николь Кидман и Хью Грантом, а на третьем — итальянский сериал о наркоторговцах «НольНольНоль». В пятерку популярнейших также вошли сериалы «Третий день» и «Перри Мейсон». А в десятку — «Дьяволы», «Банды Лондона», «Допрос», «Светила» и «Авеню 5».

При этом в списке самых популярных сериалов 2020 года, которые начались раньше, «Чужак» занял только пятое место. В топ-5 вместе с ним вошли новые сезоны «Мира Дикого Запада», «Миллиардов», «Убивая Еву», а также «Новый папа» — продолжение «Молодого папы» Паоло Соррентино.

По суммарному времени просмотров в 2020 году самыми популярными среди сериалов в «Амедиатеке» стали «Игра престолов», «Мир Дикого Запада» и «Миллиарды», а среди фильмов — «Зеленая книга», «Безупречный» и «Лжец, Великий и Ужасный».

Рецензию на сериал «Чужак» от Станислава Зельвенского можно прочитать здесь. В ноябре стало известно, что HBO отказался от продолжения проекта, хотя сценарий проекта уже был готов.