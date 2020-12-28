В ВОЗ считают, что коронавирус продолжит мутировать

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове во время брифинга заявила, что коронавирус продолжит мутировать и дальше, пишет ТАСС. При этом в организации есть группы специалистов, которые постоянно проводят изучения новых штаммов вируса.

«Мутация продолжится. Мутация — это естественный процесс. На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения потенциала передачи», — заявила Мария Ван Керкхове.

Специалисты ВОЗ сейчас активно занимаются изучением новых штаммов вируса. Результаты этих исследований будут получены в ближайшие дни или недели, отметила эксперт.

Новый штамм коронавируса был официально выявлен 14 декабря в Великобритании. По словам главы Минздрава страны Мэтта Хэнкока, он может быть причиной быстрого распространения болезни на территории юго-восточной Англии. По мнению ученых, новый штамм коронавируса на 70% более заразен, однако он не несет в себе никаких дополнительных опасностей для человеческого здоровья. Сейчас специалисты ВОЗ продолжают изучение этой мутации коронавируса.

С 26 декабря в России действует обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из Великобритании и Северной Ирландии.