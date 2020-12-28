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Моргенштерн подводит итоги года в клипе на трек «Cristal & Moet»

Анастасия Цой
Сегодня в 21:25

Моргенштерн выпустил видео на трек «Cristal & Moet». В нем он обливается шампанским и подводит итоги года, который, по словам музыканта, «был годом Моргенштерна». В конце клипа говорится, что за 2020 год рэпер записал самые громкие фиты, в том числе с Lil Pump, сделал самый прослушиваемый альбом, снял восемь клипов, каждый из которых набрал более 10 млн просмотров, купил три автомобиля, открыл ресторан, стал женщиной года и так далее.

«А ты в 2020 году писал плохие комментарии. С Новым годом. Займись собой», — написано в конце видео. В самом треке Моргенштерн читает: «Купил себе новые тачки,/Парочку-парочку новеньких тачечек,/Спасибо за подписочку на Рамзан Ахматовича».

В ноябре Моргенштерн получил премию GQ в номинации «Музыкант года». Рэпера номинировали «за дерзость, сарказм, рекорды прослушиваний, антирекорд самого задизлайканного клипа и альбом «Легендарная пыль». На церемонии вручения награды он слово в слово повторил речь Оксимирона.

В начале декабря музыкант выпустил мини-фильм об открытии своего ресторана, который называется Kaif Provenance. А до этого снял клип за «10 лямов» для Альфа-банка.

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