В Okko появится караоке. И выйдет караоке-шоу с Джавидом Гагуловым и Варварой Шмыковой

В мультимедийном сервисе Okko появится караоке. Пользователи платформы смогут исполнить первые 500 песен из коллекции «Караокко» уже с 28 декабря. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Запуск новой функции Okko отметит караоке-шоу с Джавидом Гагуловым и его звездными друзьями, в числе которых — Варвара Шмыкова, Таисия Вилкова, Александр Горчилин, Вадик Королев (OQJAV) и другие.

Участники шоу встретились в онлайн-ресторане «Оазис» и представили свои альтер эго родом из нулевых. Артисты в экстравагантных образах исполнили любимые песни из репертуара групп «Фристайл», «Виа Гра», «Леприконсы» и Валерия Меладзе.

«Атмосфера нашего вечера — чистый DIY: неправильно взятые ноты, несвоевременно спетые слова, скоморошество, вынос горячего, шоу мыльных пузырей, все, как в последний раз, гори оно синим пламенем, и смех, и грех. Ресторанные проявления панка под соусом различных ироний», — рассказал Гагулов.