Прах Джеймса Духана, сыгравшего Скотти в «Звездном пути», хранится на МКС. Это скрывали с 2008 года

Прах актера Джеймса Духана, сыгравшего Монтгомери Скотта в сериале «Звездный путь», был тайно перевезен на Международную космическую станцию в 2008 году. С тех пор об этом знали лишь немногие, а публичной информацию сделали родственники Духана в недавнем интервью The Times.

Они рассказали, что 12 лет назад часть праха актера перевез контрабандой на МКС предприниматель Ричард Гэрриотт — создатель серии видеоигр Ultima и один из первых космических туристов. Гэрриотт взял в космическое путешествие карточку с фотографией Духана и заламинированным в ней прахом, которую отправил бизнесмену сын актера.

Космический турист спрятал карточку в папке с документами и уже на борту МКС положил ее под внутреннее покрытие модуля «Колумбус». Опасаясь штрафов, Гэриотт долгое время никому не рассказывал о своей авантюре.

Духан всегда мечтал побывать в космосе. После его смерти в 2005 году родственники актера обращались с официальными запросами о доставке его праха на МКС, но их просьбы отклонили. Тогда семье актера предложил помощь Гэриотт.

В 2012 году урна с прахом Духана также побывала в космосе — ее взяли на борт ракеты Falcon 9 от SpaceX вместе с останками еще 300 людей. До этого часть праха актера была утеряна при неудачной попытке запуска Falcon 1.