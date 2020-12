Американские бойскауты обвинили герлскаутов в развязывании войны

Американские бойскауты (The Boy Scouts of America, или Scouts BSA) обвинили герлскаутов (Girl Scouts of the USA) в развязывании войны. Об этом сообщил Би-би-си.

По мнению организации, герлскауты ополчились на них после того, как в 2018 году в бойскаутов начали принимать девочек. Тогда герлскауты подали на бойскаутов в суд, обвинив их в нарушении прав на товарный знак.

Герлскауты назвали программу вербовки конкурентов «крайне вредной» для своей организации и вызывающей «взрыв замешательства» среди родителей. По словам адвокатов, родители по ошибке записывают своих дочерей в бойскаутов вместо герлскаутов.

Бойскауты же считают, что к решению 120 тыс. девочек вступить в их ряды необходимо относиться с уважением. Тем не менее, герлскауты убеждены, что Scouts BSA начали принимать детей обоих полов только из‑за снижения популярности организации.

На данный момент в США насчитывается около 2,3 млн бойскаутов — это на треть меньше, чем было в 2000 году. Герлскаутов при этом — порядка 1,7 млн без учета взрослых добровольцев.