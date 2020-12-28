В Ленинградской области ввели комендантский час для несовершеннолетних в новогодние каникулы

В Ленинградской области ввели комендантский час для несовершеннолетних. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко, сообщается на сайте местного правительства.

Ограничения будут действовать с 30 декабря по 10 января. В этот период с 21.00 до 6.00 детям и подросткам запрещено находиться без родителей на улицах и в общественных местах (парках, стадионах, торгово-развлекательных центрах и так далее), а также пользоваться общественным транспортом.

Комендантский час вводится на всей территории Ленинградской области, независимо от района или зоны. Во время пандемии коронавируса регион разделили на «красные», «желтые» и «зеленые» зоны. В них действуют разные ограничения.

В области за все время выявили более 23 тыс. случаев коронавируса. За последние сутки в регионе зарегистрировали 232 новых заболевших.