перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Okko появится караоке. И выйдет караоке-шоу с Джавидом Гагуловым и Варварой Шмыковой 20:34
Прах Джеймса Духана, сыгравшего Скотти в «Звездном пути», хранится на МКС. Это скрывали с 2008 года 20:19
В Ленинградской области ввели комендантский час для несовершеннолетних в новогодние каникулы 20:05
Американские бойскауты обвинили герлскаутов в развязывании войны 19:55
Anthony DELANOIX/Unsplash ИМИ проведет онлайн-конференцию, посвященную музыкальной индустрии
ИМИ проведет онлайн-конференцию, посвященную музыкальной индустрии 19:18
Shortparis и Леван Горозия объявлены хедлайнерами шоукейс-фестиваля New/Open 19:15
Вячеслав Тельнов покинул пост главы Фонда кино 18:45
В список СМИ-иноагентов впервые включили физлиц. Среди них журналисты и правозащитник Лев Пономарев 18:44
В Петербурге у женщины произошли преждевременные роды после избиения мужем. Дело заводить не стали 18:13
В украинские учебники внесут изменения для достижения гендерного равенства 17:35
Flightradar24 Немецкий пилот изобразил в небе шприц в честь начала вакцинации от коронавируса
Немецкий пилот изобразил в небе шприц в честь начала вакцинации от коронавируса 17:31
Пьяный дрессировщик избивал животных в видео. Теперь его проверит полиция 17:23
«ВКонтакте» сняла интерактивный фильм в «Клипах». Он про 2020 год, который не хочет заканчиваться 17:23
В центре Грозного произошла стрельба. Есть погибшие Обновлено в 17:18
В Великобритании ограничат рекламу нездоровой пищи и запретят бесплатный долив сладкой газировки 17:11
Конституционный суд России разрешил губернаторам ограничивать передвижение граждан во время пандемии 16:38
Universal Pictures/YouTube Metacritic назвал худшие фильмы и телешоу 2020 года
Metacritic назвал худшие фильмы и телешоу 2020 года 16:38
В Сан-Франциско появился и тут же пропал новый загадочный монолит. На этот раз из имбирного печенья! 16:32
В новогодние праздники за рулем Uber можно будет встретить Деда Мороза 16:14
Канье Уэст хотел разработать игру вместе с Nintendo. Но ему отказали 16:09
Отключить рекламу

ИМИ проведет онлайн-конференцию, посвященную музыкальной индустрии

Семён Гудошников
Сегодня в 19:18

Институт музыкальных инициатив проведет 6 февраля онлайн-конференцию, посвященную музыкальной индустрии. Об этом говорится в телеграм-канале ИМИ.

Участниками станут музыканты разных жанров, промоутеры, сотрудники лейблов и другие эксперты. Они поделятся своими опытом и знаниями, а также расскажут о планах на 2021 год. В программе несколько потоков дискуссий и паблик-токов.

Имена спикеров начнут объявлять в скором времени, темы разговоров можно посмотреть на сайте ИМИ. Там же можно зарегистрироваться на мероприятие и добавить его в свой календарь.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Огонь
Константин Хабенский противостоит огню в новом фильме режиссера «Я худею» Алексея Нужного
рок
Маскарад «По...пляшем!»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
мультфильм
Семейка Крудс: Новоселье
Доисторическая семейка снова в деле
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
приключение
Серебряные коньки
Лед снова связывает сердца двух влюбленных
инсталляция
Арт-группа AES+F. Психоз
Индивидуальный психоз по рецепту AES+F
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить