ИМИ проведет онлайн-конференцию, посвященную музыкальной индустрии

Институт музыкальных инициатив проведет 6 февраля онлайн-конференцию, посвященную музыкальной индустрии. Об этом говорится в телеграм-канале ИМИ.

Участниками станут музыканты разных жанров, промоутеры, сотрудники лейблов и другие эксперты. Они поделятся своими опытом и знаниями, а также расскажут о планах на 2021 год. В программе несколько потоков дискуссий и паблик-токов.

Имена спикеров начнут объявлять в скором времени, темы разговоров можно посмотреть на сайте ИМИ. Там же можно зарегистрироваться на мероприятие и добавить его в свой календарь.