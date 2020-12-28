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Shortparis и Леван Горозия объявлены хедлайнерами шоукейс-фестиваля New/Open

Валерия Корниенко
Сегодня в 19:15

Организаторы музыкального шоукейс-фестиваля New/Open объявили имена хедлайнеров, которые проведут сольные концерты в Екатеринбурге 13–14 февраля 2021 года.

13 февраля на фестивале выступит петербургская группа Shortparis. Их концерты выходят за рамки музыкального выступления, представляя собой нечто похожее на перформанс. Еще одним хедлайнером фестиваля объявлен Леван Горозия (бывший L’One) — его выступление пройдет 14 февраля. Он обещает отправить слушателей в настоящее музыкальное путешествие.

Фестиваль New/Open пройдет в Ельцин-центре с 12 по 14 февраля. Его участники получат поддержку своих музыкальных проектов. Прием заявок от артистов со всей страны уже завершен, сейчас идет процесс отбора 50 финалистов из 470 групп и сольных музыкантов. Результаты будут известны 19 января 2021 года.

Во время фестиваля зрители смогут бесплатно прослушать программу лектория, поучаствовать в спид-дейтинге (быстрых личных встречах) с экспертами и представителями музыкальной индустрии, посетить шоурумы, выступления финалистов и поддержать перспективных музыкантов, которые станут популярными в ближайшем будущем.

Билеты на концерты Shortparis и Левана Горозии можно приобрести на сайте New/Open.

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