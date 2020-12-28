Немецкий пилот изобразил в небе шприц в честь начала вакцинации от коронавируса

В Германии пилот Сэмми Крамер напомнил людям о начале массовой вакцинации от коронавируса, изобразив в небе шприц. Об этом сообщает Reuters.

Для того, чтобы трекер вырисовал на карте описанную самолетом траекторию, 20-летний пилот преодолел 200 километров. Рисунок в длину получился 70 километров. Полет прошел на прошлой неделе, и в результате на сайте Flightradar24 появился рисунок в виде шприца.

По словам Крамера, он наметил маршрут с помощью GPS-навигатора. Пилот попросил не воспринимать его акцию как призыв пройти процедуру, он только хотел напомнить о начале вакцинации, чтобы люди сами приняли решение.

«Возможно я просто так выразил радость, потому что авиационная отрасль сильно пострадала от пандемии», — сказал пилот.

Вакцинация в Европе началась с 27 декабря. Помимо Германии, процедуру могут пройти жители Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии, Испании и Италии. Прививка будет добровольной и бесплатной для граждан всех стран.