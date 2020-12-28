«ВКонтакте» сняла интерактивный фильм в «Клипах». Он про 2020 год, который не хочет заканчиваться

«ВКонтакте» представила интерактивный фильм «Когда же это кончится?», снятый в «Клипах». Об этом «Афише Daily» рассказали представители соцсети.

Картина состоит из множества коротких вертикальных видео: в конце каждого зрителю нужно выбирать дальнейшее развитие сюжета. Вариантов финала несколько, но только один из них окажется счастливым.

История, о которой рассказывает интерактивный фильм, начинается в канун Нового года. Главная героиня Рита встречает 2021 год вместе со своим парнем и его друзьями. Под бой курантов происходит что‑то странное: девушка снова просыпается за два часа до наступления праздника и понимает, что 2020-й не хочет заканчиваться. Пользователям нужно будет помочь Рите разорвать временную петлю, чтобы наконец наступил новый, более спокойный и радостный год.