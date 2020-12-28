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«ВКонтакте» сняла интерактивный фильм в «Клипах». Он про 2020 год, который не хочет заканчиваться

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:23

«ВКонтакте» представила интерактивный фильм «Когда же это кончится?», снятый в «Клипах». Об этом «Афише Daily» рассказали представители соцсети.

Картина состоит из множества коротких вертикальных видео: в конце каждого зрителю нужно выбирать дальнейшее развитие сюжета. Вариантов финала несколько, но только один из них окажется счастливым.

История, о которой рассказывает интерактивный фильм, начинается в канун Нового года. Главная героиня Рита встречает 2021 год вместе со своим парнем и его друзьями. Под бой курантов происходит что‑то странное: девушка снова просыпается за два часа до наступления праздника и понимает, что 2020-й не хочет заканчиваться. Пользователям нужно будет помочь Рите разорвать временную петлю, чтобы наконец наступил новый, более спокойный и радостный год.

«Когда же это кончится?» команда «ВКонтакте» создала вместе с творческим объединением «ПРОЩЕ». Главные роли в фильме исполнили молодые актеры Елизавета Запорожец, Кирилл Буханцев, Роман Клепченко и Полина Повтарь. В эпизодах снялись NILETTO, Стас Давыдов, Мари Сенн, Сергей Дружко, Сергей Жуков, Эльдар Джарахов, Юрий Музыченко, Катя Адушкина, Аня Покров, Николай Соболев и многие другие.

Фильм уже доступен в сообществе «Клипы ВКонтакте». А еще его можно найти во вкладке «Тренды» внутри раздела «Клипы».

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