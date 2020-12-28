В Сан-Франциско появился и тут же пропал новый загадочный монолит. На этот раз из имбирного печенья!

В прошлую пятницу в Сан-Франциско появился новый загадочный монолит. На этот раз не из металла, а из имбирного печенья, покрытого глазурью и мармеладом. Его обнаружили на одной из возвышенностей в парке Корона Хайтс, но простоял он недолго.
Уже на следующий день, к полудню субботы, от сладкого обелиска остались лишь несколько имбирных крошек и кусочек глазури, пишет San Francisco Chronicle.
Есть две основные версии его исчезновения — либо обелиск съели, либо он попросту развалился. Последнее неудивительно — уже в первый день от монолита откусили кусок, а затем в городе прошел дождь. Теперь на месте загадочного объекта лишь рамка с его фотографией.
Волна обнаружения загадочных обелисков началась в конце ноября. Первую плиту нашли в пустыне Юты, а через неделю она пропала в неизвестном направлении. Затем подобные объекты появлялись недалеко от древней крепости в Румынии, рядом с калифорнийским городом Атаскадеро и на британском острове Уайт.