Конституционный суд России разрешил губернаторам ограничивать передвижение граждан во время пандемии

В России Конституционный суд принял постановление, согласно которому руководство регионов может ограничивать передвижение граждан во время пандемии коронавируса, сообщает «Интерфакс».

В КС обращался городской суд подмосковного Протвино, который просил проверить конституционность постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева о самоизоляции.

Поводом для обращения стало дело местного жителя, который в апреле вышел из дома без необходимости, нарушив требование из постановления Воробьева. Но суд не оштрафовал его за отсутствием состава преступления, ссылаясь на 27 статью Конституции России, которая гарантирует право на свободу передвижения, и заявляя, что у губернаторов нет полномочий ограничивать это право.

КС отметил, что ограничение свободы передвижения, установленное положением губернатора Московской области, имеет исключительный характер, преследует цели защиты жизни и здоровья граждан и является соразмерным. При этом суд отметил, что при рассмотрении подобных административных дел нужно учитывать уважительные обстоятельства, ставшие причиной совершенного проступка (не все из них, по мнению суда, прописаны в постановлении).