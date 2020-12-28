В новогодние праздники за рулем Uber можно будет встретить Деда Мороза

Сервис по заказу такси Uber объявил акцию «Вас ожидает Дед Мороз», рассказали представители компании «Афише Daily».

При заказе поездки по тарифам UberX, Kids или Select за рулем такси можно будет встретить Деда Мороза. Акция пройдет с 28 декабря по 8 января в шести российских городах: Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде.

Главная цель акции — дать возможность Дедам Морозам, многие из которых в этом году оказались не востребованы на утренниках и корпоративах, заработать деньги и подарить эмоции немного другим способом. Пользователи такси, в свою очередь, получат положительные эмоции.

С 25 декабря действует специальный сайт, где Дед Мороз может заполнить заявку в таксопарк и предоставить необходимую информацию, включая данные о водительском удостоверении и стаже. Если кандидат соответствует всем требованиям, то уже скоро он сможет сесть за руль Uber и подарить пользователям такси праздничную атмосферу.

Акцию уже поддержал главный Дед Мороз страны из Великого Устюга. В своем видеообращении он поздравил всех с наступающим Новым Годом и заметил, что никакие беды не смогут лишить людей главного праздника в году.