В центре Грозного произошла стрельба. Двое полицейских погибли

Двое полицейских погибли в результате перестрелки в центре Грозного. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам другого собеседника агентства, вооруженный боевик напал на правоохранителей на проспекте Путина. Его ликвидировали в ходе перестрелки.

Источник «Интерфакса» говорит, что нападавших было несколько — они открыли стрельбу из автоматического оружия.

По информации телеграм-канала 1ADAT, преступники убили двух патрульных, используя ножи. Уточняется, что два боевика были убиты, один задержан.

Мотивы нападавших неизвестны, обстоятельства инцидента уточняются. Место происшествия оцеплено, там работают сотрудники правоохранительных органов.