Канье Уэст хотел разработать игру вместе с Nintendo. Но ему отказали

Бывший президент американского подразделения Nintendo Реджи Фис-Эме рассказал в подкасте Talking Games, что несколько лет назад Канье Уэст предлагал ему идею создания совместной игры. Это произошло на выставке гейм-индустрии E3.

Рэперу удалось договориться о встрече с руководителем компании через Сигэру Миямото, создателя серий Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda и Star Fox. Тем не менее сотрудничество так и не сложилось.

По словам Реджи, на тот момент Nintendo работала над множеством проектов и идея создания совместной игры с Канье Уэстом казалась нежизнеспособной. В итоге рэпер и его жена Ким Кардашьян, которая также была на этой встрече, получили вежливый отказ на свое предложение.