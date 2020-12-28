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Шесть финалистов Burn Tour встретятся в итоговом баттле 30 декабря

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:15

30 декабря пройдет финал третьего всероссийского Burn Tour. В нем встретятся финалисты конкурса #BURNHUB, которые будут бороться за победу по двум категориям — «рэп» и «бит».

Мероприятие пройдет в онлайн-формате, посмотреть его в прямом эфире можно будет посмотреть в официальном сообществе BURN «ВКонтакте». Вместе с молодыми музыкантами на одной сцене выступят хэдлайнеры Burn Tour — Jeembo, Tveth, Kashin, Saluki, 104, Namer, а также прошлогодний победитель конкурса — Макси Грин.

Главная задача #BURNHUB формулируется так: найти и поддержать самых оригинальных и одаренных молодых артистов со всей страны; дать шанс любому желающему заявить о себе и вывести карьеру на новый уровень. В этом году расширились жанровые рамки конкурса: кроме рэперов в нем принимают участие диджеи и граффитчики.

Финалистами в категории «рэп» стали haba, MISHERAL и Redhedd, в категории «бит» — DJ SIBIR, ABIT и XGREEGO. Лучший рэпер и диджей смогут подписать контракт на участие в Burn Tour 2021.

Победитель среди граффитчиков уже известен — им стал конкурсант из Сибири Fansta. Он оформит финальное мероприятие этого года, а также разработает визуальную концепцию для следующего тура.

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