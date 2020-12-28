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В Великобритании попросили отменить визу ЕС для музыкантов после Brexit

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:13

В Великобритании появилась петиция, в которой требуют отменить визу в Евросоюз для музыкантов. Она опубликована на сайте парламента страны.

Автор петиции Тим Бреннан отметил, что в Британии «огромная музыкальная» индустрия, которая сильно пострадала из‑за пандемии коронавируса. Большое количество музыкантов постоянно ездит в Европу с концертами или на другие мероприятия, и это станет слишком дорого после того, как сделка по Brexit будет окончательно заключена, отмечает артист.

По его словам, виза будет нужна звездам спорта и телевидения, концертным командам музыкантов, а также требуется сделать исключение на паспорт ATA Carnet, позволяющий без налогов перевозить оборудование.

Петицию уже поддержал фронтмен группы The Charlatans Тим Берджесс, который напомнил, что в 2019 году музыкальная индустрия принесла британской экономике 5,8 млрд фунтов стерлингов.

На сайте парламента говорится, что правительство реагирует на петиции, набравшие больше 10 тыс. подписей. Если она соберет максимальные 100 тыс. подписей до окончательного срока, назначенного на 22 июня 2021 года, то по предложению в парламенте пройдут дебаты. На момент написания заметки петиция собрала почти 58 тыс. подписей, и счетчик постоянно обновлялся.

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