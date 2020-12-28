В Канаде начнут использовать беспилотники для экологического мониторинга

Канада займется экологическим мониторингом с помощью беспилотника. Об этом сообщает FlightGlobal.

Для этих целей Министерство транспорта Канады заключило с израильской компанией Elbit Systems контракт на поставку одного разведывательного беспилотного летательного аппарата Hermes 900. Он будет следить за животными, оказавшимися под угрозой исчезновения, искать рыболовецкие судна, занимающиеся нелегальным промыслом, и обнаруживать нефтяные пятна на море.

Сейчас в стране наблюдение за экологической обстановкой ведется с помощью наземных подвижных измерительных комплексов, самолетов и вертолетов. Канадские власти рассчитывают, что беспилотник позволит снизить расходы на эту задачу.

Hermes 900 планируют применять и в поисково-спасательных операциях. Elbit Systems должен доставить БЛА в Канаду не позднее декабря 2022 года.

Ранее в Варшаве решили доставлять с помощью беспилотников тесты на коронавирус. Дроны будут курсировать между временным госпиталем для больных COVID-19 на Национальном стадионе и Центральным госпиталем МВД.