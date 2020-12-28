KFC выпустила игровую консоль с подогревом курочки

В KFC отметили, что аппарат способен запустить самые требовательные игры, как и другие новые консоли. Согласно сайту разработчика , KFConsole оборудована процессором Intel Nuc 9, оперативной памятью в 32 гигабайта, твердотельным накопителем Seagate BarraCuda емкостью 1 терабайт и видеокартой GeForce RTX от ASUS.

Сеть ресторанов быстрого питания KFC выпустила игровую консоль в форме фирменного ведерка и со встроенным подогревом для курочки. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на заявление компании.

«Эта машина способна запускать игры с высочайшими характеристиками, не говоря уже о том, чтобы сохранять вашу еду теплой, позволяя вам наслаждаться во время игры», — перечислил главные преимущества консоли представитель KFC Марк Чиверс.

«Если Sony или Microsoft захотят получить какие‑либо советы о том, как спроектировать камеру для кур, они могут обратиться к нам», — добавил Чиверс.

Дата выхода приставки в свободную продажу и ее примерная цена пока не известны. Представитель компании уверен — война консолей жестока, но KFConsole станет их флагманом.

KFC то и дело заигрывает с высокими технологиями. Компания намерена печатать наггетсы на 3D-биопринтере и открыть в Москве «ресторан будущего», где заказы будет выдавать роборука.