Большинство родителей считают, что их дети беспрецедентно отстают в учебе

Больше половины родителей — 53% — заявили о беспрецедентном отставании школьников по образовательной программе. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование группы сервисов «Актион Образование».

Между тем почти половина директоров школ — 47% — считают, что отставание учеников в 2020 году минимальное, а каждый пятый (22%) заявил, что дети вообще не отстают от программы. При этом среди родителей на минимальное снижение результатов в учебе надеются 29%.

О том, что школьники традиционно немного хуже учатся после летних каникул, заявили почти 40% директоров. С этой точкой зрения согласны только 11% родителей.

Больше половины опрошенных — 54% — считают, что их дети отстают в учебе из‑за дистанционного обучения. Еще 20% родителей уверены, что провал в знаниях связан с неподготовленностью учителей к проведению онлайн-занятий.

Учащиеся средних и старших классов московских школ перешли на дистанционный режим обучения в октябре. В начале декабря мэр Москвы Сергей Собянин продлил удаленку до конца 2020 года, чтобы уберечь подростков, более подверженных заражению, от COVID-19. На прошлой неделе в Минпросвещения рассказали, что столичные школьники могут вернуться к очному обучению уже после Нового года.