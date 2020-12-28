Загадочное исчезновение людей в трейлере сериала «Топи»

Вышел трейлер сериала «Топи» Дмитрия Глуховского, известного как автор цикла «Метро 2033» и романа «Текст». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Сериал рассказывает о пяти молодых москвичах, которые отправляются в монастырь под деревней Топи, чтобы найти ответы на свои вопросы. Поездка оборачивается погружением в зловещую хтонь русской глуши. Чтобы выбраться из деревни, героям придется лицом к лицу встретиться со своими страхами.

«Я не обещаю вам обычную детскую сказку, я просто запущу вас к себе в подсознание», — заявил Глуховский.

В проекте снялись Иван Янковский, Максим Суханов, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Володчинская и Анастасия Крылова. Режиссёром выступил Владимир Мирзоев.

Первые эпизоды сериала «Топи» выйдут 28 января только на платформе «КиноПоиск HD».

Ранее стриминговый сервис назвал самые популярные фильмы и сериалы в 2020 году. Первое место занял фильм «Джентльмены» Гая Ричи. Его посмотрел каждый пятый подписчик «КиноПоиск HD», а каждый десятый посмотрел картину дважды.