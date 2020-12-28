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Самый гигантский айсберг в мире раскололся на четыре части

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:56

Самый крупный айсберг в мире A-68а распался на четыре части. Об этом сообщает Live Science.

Ученые из Национального ледового центра США (USNIC) обнаружили с помощью спутника Sentinel-1A два новых обломка айсберга — A-68e и A-68f. После раскола четыре части айсберга начали отдаляться друг от друга.

На прошлой неделе стало известно, что A-68а раскололся надвое. Он был крупнейшим айсбергом в мире после того, как откололся от шельфового ледника в Антарктиде в июле 2017 года. Еще в апреле этого года его площадь составляла 5100 квадратных километров. Сейчас он оказывает влияние на территорию острова Южная Георгия.

На льдине видны многочисленные расколы и трещины, ее окружают обломки льда, и под ватерлинией проходят целые тоннели. Отдельные куски пока что настолько большие, что ученым тоже требуется следить за ними из‑за опасности льдин для морских судов.

Исследователи опасаются, что обломки айсберга могут перекрыть обитающим на Южной Георгии тюленям и пингвинам доступ к пище, а также раздавить существ, живущих на морском дне. Если А-68а застрянет, то он может находиться на одном месте в течение десяти лет.

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