Сергей Фургал подаст в суд на «Россию 24» за клевету. Канал назвал его членом ОПГ по кличке «Доктор»

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал собирается подать иск о клевете к телеканалу «Россия 24». Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на члена ОНК Москвы Марину Литвинович.

Причиной тому стал сюжет телеканала, в котором Фургала назвали членом ОПГ по прозвищу «Доктор». В качестве подтверждения этого тезиса показывается фотография из девяностых.

«Он будет подавать иск о клевете, будет обсуждать с адвокатами, поскольку так он это оставить не может», — рассказала Литвинович.

Сюжет под названием «Тяжелый 2020-й: громкие события и происшествия» опубликован на ютьюб-канале «России 24». Согласно нему, Фургал был вхож в криминальные круги еще в молодости, а прозвище «Доктор» получил после того, как закончил медицинский вуз.

Сергея Фургала задержали 9 июля. Ему предъявлены обвинения в организации двух убийств и в организации покушения на убийство в 2004–2005 годах. Экс-глава региона вину не признает. После задержания бывшего губернатора в Хабаровске поднялась волна протестов.

В СИЗО «Лефортово» у Фургала нашли заболевание легких. Врачи, однако, не смогли выявить причину болезни, а следователь отказался выдавать разрешение на подробное обследование.