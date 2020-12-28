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Пэтти Дженкинс снимет третью «Чудо-женщину». В главной роли снова Галь Гадот

Федор Кузьмин
Сегодня в 8:52

Киностудия Warner начала работу над третьей частью «Чудо-женщины». Об этом сообщает издание Variety.

Картину поставит режиссер первых двух частей Пэтти Дженкинс, она же будет работать над сценарием ленты. Главную роль — амазонки-супергероини Дианы Принс — вновь исполнит израильская актриса Галь Гадот.

«Фанатам со всего мира нравится Диана Принс, благодаря чему наш фильм «Чудо-женщина: 1984» показал уверенный старт в прокате и собрал большую сумму в первые выходные. Мы очень рады, что можем продолжить рассказывать историю Дианы вместе с настоящими Чудо-женщинами — Галь и Пэтти. Они вернутся, чтобы завершить давно задуманную трилогию», — рассказал глава Warner Bros. Тоби Эммерих.

Вторая часть «Чудо-женщины» вышла 25 декабря на стриминг-сервисе HBO Max и в отдельных кинотеатрах. В первые несколько дней проката лента собрала 16,7 млн долларов, хоть многие кинотеатры в США и были закрыты из‑за коронавируса.

Релиз «Чудо-женщины: 1984» неоднократно переносился. Изначально фильм должен был выйти в прокат 5 июня, но премьеру сначала перенесли на 14 августа, затем — на 1 октября, а потом — на 25 декабря. В российских кинотеатрах фильм появится с 14 января.

А пока можно посмотреть вступительную сцену фильма — в ней представлена участвующая в спортивном соревновании юная Диана Принс, которую играет 12-летняя Лилли Аспелл.

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