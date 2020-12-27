Любовь Соболь покинула изолятор

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовью Соболь вышла из изолятора. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

По словам Соболь, она получила официальное постановление, что ей предъявлено обвинение. Она считает, что дело о незаконном проникновении в жилище попыткой давления на Алексея Навального и журналистов, которые могут попытаться выйти на связь с предполагаемыми участниками отравления основателя ФБК.

«Все руководство МВД работало над раскрытием этого опасного преступления», — сказала юрист.

Соболь отметила, что с ней провели 12 следственных действий, среди которых — шесть допросов. Кроме того, были назначены девять экспертиз. По ее словам, «полицейские сами путаются в протоколах», например, в документах записаны разные номера квартиры, куда она якобы заходила.

25 декабря на Любовь Соболь завели уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища после того, как она пыталась попасть в квартиру к Константину Кудрявцеву, который числится одним из фигурантов расследования Алексея Навального.

Подробности уголовного дела, которые сообщил Следственный комитет, можно прочитать здесь.

Несколько дней назад Алексей Навальный опубликовал видео, в котором звонит сотруднику ФСБ Кудрявцеву, представляясь помощником секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, а тот подтверждает свою причастность к преступлению и рассказывает подробности об отравлении: например, то, что яд нанесли на трусы политика. В ФСБ назвали запись разговора подделкой.

Кудрявцев упоминается в расследовании Bellingcat, сделанном совместно с другими СМИ и Фондом борьбы с коррупцией и рассказывающем о том, что Алексея Навального пыталась отравить специальная группа ФСБ, следившая за ним на протяжении нескольких лет.